Райан Гослінг отримав струс мозку на зйомках нового фільму

Актор отримав травму на знімальному майданчику

Актор Райан Гослінг отримав струс мозку під час зйомок "Людини на Місяці". Про це він розповів на ток-шоу Джиммі Кіммела.

Зараз Гослінг працює над новою картиною Дем'єна Шазелла, режисера "Ла-Ла Ленда", яка розповість про американського астронавта Ніла Армстронга. Актор виконує головну роль, через це йому доводилося багато тренуватися на спеціальному тренажері (multi-access trainer), який застосовує NASA для тренування космонавтів.

Іноді Гослінг проводив на апараті до восьми годин за зміну, оскільки було потрібно зробити багато дублів. Під час одного з тренувань він вдарився головою і отримав струс мозку. Після цього актор зателефонував своїй дружині Єві Мендес, "і почав нести якусь маячню про пончики". Дружина порадила Госілінгу звернутися до фахівців, оскільки їй здалося, що у нього проблеми з головою. Лікарі дійсно діагностували у нього струс, і загрози для життя актора не було.

Прем'єра "Людини на Місяці" запланована на 22 листопада.

Нагадаємо, що Джеремі Реннер розповів, як знімався в "Месниках 4" зі зламаними руками.