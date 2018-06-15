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Райан Гослінг отримав струс мозку на зйомках нового фільму

STYLERЗірки        15.06.2018 - 13:53
Фото: скріншот youtube
Фото: скріншот youtube

Актор отримав травму на знімальному майданчику

Актор Райан Гослінг отримав струс мозку під час зйомок "Людини на Місяці". Про це він розповів на ток-шоу Джиммі Кіммела.

 Зараз Гослінг працює над новою картиною Дем'єна Шазелла, режисера "Ла-Ла Ленда", яка розповість про американського астронавта Ніла Армстронга. Актор виконує головну роль, через це йому доводилося багато тренуватися на спеціальному тренажері (multi-access trainer), який застосовує NASA для тренування космонавтів.

Іноді Гослінг проводив на апараті до восьми годин за зміну, оскільки було потрібно зробити багато дублів. Під час одного з тренувань він вдарився головою і отримав струс мозку. Після цього актор зателефонував своїй дружині Єві Мендес, "і почав нести якусь маячню про пончики". Дружина порадила Госілінгу звернутися до фахівців, оскільки їй здалося, що у нього проблеми з головою. Лікарі дійсно діагностували у нього струс, і загрози для життя актора не було.

Прем'єра "Людини на Місяці" запланована на 22 листопада.

Нагадаємо, що Джеремі Реннер розповів, як знімався в "Месниках 4" зі зламаними руками.

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Теги: Райан Гослінг, актор, фільми, съемки
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