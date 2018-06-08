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Джеремі Реннер розповів, як знімався в "Месниках 4" зі зламаними руками

STYLERКіно        08.06.2018 - 15:10
Фото: Marvel Studios
Фото: Marvel Studios

Актор отримав травму на знімальному майданчику

Актор Джеремі Реннер, відомий роллю Соколиного ока в кіновсесвіті Marvel, розповів, як його зламані руки вплинули на зйомки в "Месниках 4". Обидві руки артист зламав на третій день зйомок комедії "Ти водиш!". Про це повідомляє Entertainment Weekly.

"Це щось на зразок битви моєї волі з переломами - вилікуватися якомога швидше. Я ходив на курси болючою терапії щодня і намагався по максимуму. А що ще залишалося, сісти і заплакати? Це було б зовсім нерозумно: "Вибачте, я не візьму лук і стріли в "Месниках"". Це нерозумно, тому довелося стояти на своєму, щоб зіграти разом з усіма", - поділився Реннер.

Нагадаємо, що фанат Marvel вважає, що Соколиного Ока мав зіграти глухий актор.

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Теги: кіно, фільми, Marvel
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