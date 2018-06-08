Джереми Реннер рассказал, как снимался в "Мстителях 4" со сломанными руками

Актер получил травму на съемочной площадке

Актер Джереми Реннер, известный ролью Соколиного глаза в киновселенной Marvel, рассказал, как его сломанные руки повлияли на съемки в "Мстителях 4". Обе руки артист сломал на третий день съемок комедии "Ты водишь!". Об этом сообщает Entertainment Weekly.

"Это что-то вроде битвы моей воли с переломами — вылечиться как можно быстрее. Я ходил на курсы болезненной терапии каждый день и старался по максимуму. А что еще оставалось, сесть и заплакать? Это было бы совсем глупо: "Извините, я не возьму лук и стрелы в „Мстителях“". Это глупо, поэтому пришлось упорствовать, чтобы сыграть вместе со всеми", - поделился Реннер.

Напомним, что фанат Marvel считает, что Соколиного Глаза должен был сыграть глухой актер.