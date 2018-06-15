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Райан Гослинг получил сотрясение мозга на съемках нового фильма

STYLERЗвёзды        15.06.2018 - 13:53
Фото: скриншот youtube
Фото: скриншот youtube

Актер получил травму на съемочной площадке

Актер Райан Гослинг получил сотрясение мозга во время съемок "Человека на Луне". Об этом он рассказал на ток-шоу Джимми Киммела. 

 Сейчас Гослинг работает над новой картиной Дэмьена Шазелла, режиссера "Ла-Ла Ленда", которая расскажет про американского астронавта Нила Армстронга. Актер исполняет главную роль, из-за этого ему приходилось много тренироваться на многоосевом тренажере (multi-access trainer), который применяет NASA для тренировки космонавтов.

Иногда Гослинг проводил  на аппарате до восьми часов за смену, поскольку требовалось сделать много дублей. Во время одной из тренировок он ударился головой и получил сотрясение мозга. После этого актер позвонил своей жене Еве Мендес, "и начал нести какой-то бред про пончики".  Супруга посоветовала Госилингу обратиться к специалистам, поскольку ей показалось, что у него проблемы с головой. Врачи действительно диагностировали у него сотрясение, и угрозы для жизни актера не было. 

Премьера "Человека на Луне" запланирована на 22 ноября.

Напомним, что Джереми Реннер рассказал, как снимался в "Мстителях 4" со сломанными руками.

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Теги: Райан Гослинг, актер, фильмы, съемки
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