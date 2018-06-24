"Розпусна вовчиця": в Івано-Франківську вимагають освятити стадіон після виступу Винника

Антихтристианство, спокушання заміжніх жінок, пропаганда алкоголю та російської мови — основні претензії до Вінника

22 червня на сайті електронних петицій міста Івано-Франківськ з'явилася незвичайна заява. Мешканці міста просять владу освятити стадіон "Рух" після концерту Олега Винника. Петиція з відповідним змістом була опублікована на сайті "Електронні петиції до влади м. Івано-Франківськ".

Автор петиції Остап Українець зазначає, що в текстах артиста пропагуються алкоголізм, антихристианство і розпусні фантазії заміжніх жінок. Також автор висловив думку, що пісні російською мовою підтримують події на Сході України та інші необгрунтовані думки.

"На концерті могли бути маленькі діти, не кажучи вже про жителів навколишніх будинків, які змушені були слухати пропаганду алкоголізму ("Мені не все одно, з ким ти п'єш вино" - це рядки з пісень Винника, - ред.), розпусних фантазій ("Ти літала в чиїхось солодких снах"), зради ("Ах, який жорстокий обман, у тебе з іншим роман"), антихристиянства (помилкова думка: "Людина - частично Бог") та ін. На концерті також були заміжні жінки, у яких під час виконання артистом деяких пісень могли виникати гріховні думки, які згубно впливають на суспільну мораль. Зауважимо також, що більшість пісень, незважаючи на бойові дії на Сході України, виконувалися російською мовою", — пише автор петиції.

Для того, щоб влада домовилися зі служителями церков і прийняли постанову про освітлення стадіону необхідно зібрати понад 250 підписів. На поточний момент підтримують автора лише 39 чоловік.

Скріншот петиції (petition.mvk.if.ua)

Нагадаємо, що шанувальники українського виконавця Олега Винника поламали ворота стадіону "Ворскла" в Полтаві.

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