Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Розпусна вовчиця": в Івано-Франківську вимагають освятити стадіон після виступу Винника

STYLERЗірки        24.06.2018 - 18:00
Фото: Олег Винник (РБК-Україна)
Фото: Олег Винник (РБК-Україна)

Антихтристианство, спокушання заміжніх жінок, пропаганда алкоголю та російської мови — основні претензії до Вінника

22 червня на сайті електронних петицій міста Івано-Франківськ з'явилася незвичайна заява. Мешканці міста просять владу освятити стадіон "Рух" після концерту Олега Винника. Петиція з відповідним змістом була опублікована на сайті "Електронні петиції до влади м. Івано-Франківськ".

Автор петиції Остап Українець зазначає, що в текстах артиста пропагуються алкоголізм, антихристианство і розпусні фантазії заміжніх жінок. Також автор висловив думку, що пісні російською мовою підтримують події на Сході України та інші необгрунтовані думки.

"На концерті могли бути маленькі діти, не кажучи вже про жителів навколишніх будинків, які змушені були слухати пропаганду алкоголізму ("Мені не все одно, з ким ти п'єш вино" - це рядки з пісень Винника, - ред.), розпусних фантазій ("Ти літала в чиїхось солодких снах"), зради ("Ах, який жорстокий обман, у тебе з іншим роман"), антихристиянства (помилкова думка: "Людина - частично Бог") та ін. На концерті також були заміжні жінки, у яких під час виконання артистом деяких пісень могли виникати гріховні думки, які згубно впливають на суспільну мораль. Зауважимо також, що більшість пісень, незважаючи на бойові дії на Сході України, виконувалися російською мовою", — пише автор петиції.

Для того, щоб влада домовилися зі служителями церков і прийняли постанову про освітлення стадіону необхідно зібрати понад 250 підписів. На поточний момент підтримують автора лише 39 чоловік.

Скріншот петиції (petition.mvk.if.ua)

Нагадаємо, що шанувальники українського виконавця Олега Винника поламали ворота стадіону "Ворскла" в Полтаві.

Відео: Що ви не знали про улюбленця країни (video.rbc.ua)

"Вакарчук напружився": Олег Винник відіграв масштабний концерт у Львові (відео) Напівоголений і мокрий Винник підкорив прихильниць відвертим відео
Теги: Олег Винник
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся