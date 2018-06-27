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"Регіна, браво": відома телеведуча повеселила хейтерів

STYLERЗірки        27.06.2018 - 10:49
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Регіна Тодоренко звернулася з жартівливою заявою

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко зробила жартівливе звернення до своїх фоловерів на сторінці в Instagram.

Зірка запропонувала влаштувати незвичайний день – "день с*ача". Регіна просить всі негативні емоції залишати під публікаціями з подібним підписом.

Скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

"Дорогі хейтери (якщо такі є), бачу, що у вас дуже багато часу для того, щоб писати коменти. Якщо всередині накопичилося так багато отрути, пропоную влаштувати #ДеньС*ача. В останню середу місяця я готова віддавати фото на поталу всім...а також дати можливість написати найбільш мерзенний комент під постом про те, як погано живеться, про ненависну роботу, про будь-які проблеми, які стосуються вас!" – написала телеведуча у соцмережі.

Шанувальники оцінили жест Регіни. Користувачі повеселилися і назвали телеведучу позитивною і мудрою жінкою.

"А я її обожнюю! Найбільш позитивна і життєрадісна людина", - написав один з фанатів.

"Ви найкраща!", "Регіна, ти дуже кльова! Спасибі, посміялася від душі!", "Регіна, давно підозрювала, що ви неординарна людина","Моє шанування. Мудре рішення" "Дуже доросла і мудра дівчина", - коментують підписники.

Нагадаємо, відомий артист Максим Галкін підірвав мережу вдалою пародією.

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Теги: Регіна Тодоренко, обращение, фото
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