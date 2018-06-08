Регіна Тодоренко вдягла червоні ботфорти і міні-сукню на російську премію (фото)

Не всі шанувальники Тодоренко схвалили її вибір

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, що отримала популярність під час зйомок передачі "Орел и Решка", для відвідування церемонії вручення премії Fashion People Awards вибрала досить сміливе вбрання у червоних тонах: блискуче плаття в стилі 80-х, панчохи ботфорти вище колін. Однак не всі підписники телеведучої позитивно оцінили її вбрання. Відповідне фото Тодоренко опублікувала на своїй Instagram-сторінці.

Зазначимо, що дев'ята церемонія вручення премії Fashion People Awards пройшла 7 червня в Москві. Регіна Тодоренко стала переможницею в номінації "Ведуча року". При цьому крім Тодоренко на церемонії також засвітилися інші українські співачки Ані Лорак, Віра Брежнєва, Анна Сєдокова.

"І таки дали премію. Тепер я #FashionВЕДУЩАЯ , за що вдячна всій своїй команді , яка підтримує і робить красивою", - підписала знімок Регіна Тодоренко.

Регіна Тодоренко під час вручення премії Fashion People Awards (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Чимало підписників Тодоренко змушені були визнати, що обраний наряд – не найкращий образ Тодоренко.

"Ви дуже гарна! Але цього разу щось пішло не так", - пише antonia_kiseleva.

"Бідна Регіна. Завжди одягається стильно, а це... Схоже на еластичні бинти після операції. Ще й червоного кольору", - коментує miss.doctoras.

"Змініть стиліста! Повний провал образу", - радить nadya_kzl.

"Не естетично виглядає, якщо чесно, образ працівниці барделя минулого століття. Чоботи-панчохи потрібно було в цьому випадку натягувати до нижчої межі, де стегно не таке м'яке", - радить shokkolad2016.

Скріншот коментарів instagram.com/reginatodorenko

Деякими же образ Реґіни сподобався.

"Кльовий образ, принаймні він зухвалий і запам'ятовується на відміну від банальних суконь в підлогу", - пише fenegfox.

"Красуня, прекрасний образ", - коментує _s.m.zh.n_.

"Блін, що всі які не освідчені, якщо вам не подобається, йдіть у стилісти! І самі Регіну одягайте. Чому вона повинна бути як всі?! Це окремий образ, навіть дуже незвично і красиво! Головне, щоб подобалося їй самій! А ті хто пишуть, що це не красиво, самі в моді нічого не розуміють! Регіна, ти там сама fashion. Дуже круто! Люди повинні вже зрозуміти, що обсирати когось за незвичайність це не повинно бути нормою! Не знаю, на скільки я зрозуміло пояснила, але я думаю так", - захищає свою улюбленицю stopmirrorly.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

До речі, нещодавно Тодоренко зізналася про невелику неприємність, що сталася з нею в день відкриття шоу-рума одного з модних брендів.

Регіна Тодоренко: цікаві факти (відео: STYLER.rbc.ua)