Прикрывала сумкой: Регина Тодоренко призналась о неприятном инциденте

Телеведущая оригинально решила проблему
Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно отреагировала на слухи о своей беременности, призналась своим подписчикам в сети Instagram о небольшой неприятности, произошедшей с ней в день открытия шоурума одного из модных брендов.
Так, Тодоренко рассказала, что в собираясь в спешке на важное мероприятие, она умудрилась поставить пятно на брюках. В итоге на мероприятии ей пришлось прикрывать его сумкой.
"Пусть сегодня у всех будет продуктивный день. Не забывайте выучить новое слово по-английски, позвонить родителям, продумать план на лето и сходить на шоппинг (немножко порадовать себя всякой мелочью). Вчера я была на открытии нового шоурума и сумкой усердно прикрывала пятно на брюках. Обожаю спешить на важное мероприятие и тут же испачкаться какой-то… Ойх... в этом вся я", - подписала фото Тодоренко.
Регина Тодоренко прикрывает пятно сумкой (фото: instagram.com/reginatodorenko)
При этом экс-ведущая шоу "Орел и Решка" попросила своих фанатов оценить ее образ – брючный костюм нежно-голубого цвета, белая футболка с надписью, сумка в цвет костюма на цепочке и кроссовки.
В целом, подписчики Тодоренко высоко оценили ее образ.
"Ооооочень крутой образ", - пишет ksenia_rukovishnikova.
"Вид всегда на высоте - искрометный и искренний!" – комментирует aital.una.
"Look очень стильный", - отмечает almaconcretica.
Скриншот комментариев instagram.com/reginatodorenko
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Напомним, популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина решилась на изменения своего привычного образа. Так, ведущая не побоялась изменить прическу и сделала себе ультрамодную сегодня густую челку.
Свободу Олегу Сенцову!
Сколько украинских политзаключенных в РФ