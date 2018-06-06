Прикрывала сумкой: Регина Тодоренко призналась о неприятном инциденте

Телеведущая оригинально решила проблему

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно отреагировала на слухи о своей беременности, призналась своим подписчикам в сети Instagram о небольшой неприятности, произошедшей с ней в день открытия шоурума одного из модных брендов.

Так, Тодоренко рассказала, что в собираясь в спешке на важное мероприятие, она умудрилась поставить пятно на брюках. В итоге на мероприятии ей пришлось прикрывать его сумкой.

"Пусть сегодня у всех будет продуктивный день. Не забывайте выучить новое слово по-английски, позвонить родителям, продумать план на лето и сходить на шоппинг (немножко порадовать себя всякой мелочью). Вчера я была на открытии нового шоурума и сумкой усердно прикрывала пятно на брюках. Обожаю спешить на важное мероприятие и тут же испачкаться какой-то… Ойх... в этом вся я", - подписала фото Тодоренко.

Регина Тодоренко прикрывает пятно сумкой (фото: instagram.com/reginatodorenko)

При этом экс-ведущая шоу "Орел и Решка" попросила своих фанатов оценить ее образ – брючный костюм нежно-голубого цвета, белая футболка с надписью, сумка в цвет костюма на цепочке и кроссовки.

В целом, подписчики Тодоренко высоко оценили ее образ.

"Ооооочень крутой образ", - пишет ksenia_rukovishnikova.

"Вид всегда на высоте - искрометный и искренний!" – комментирует aital.una.

"Look очень стильный", - отмечает almaconcretica.

Скриншот комментариев instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина решилась на изменения своего привычного образа. Так, ведущая не побоялась изменить прическу и сделала себе ультрамодную сегодня густую челку.

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