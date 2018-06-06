Прикривала сумкою: Регіна Тодоренко зізналася про неприємний інцидент

Телеведуча оригінально вирішила проблему

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно відреагувала на чутки про свою вагітність, зізналася своїм підписникам в мережі Instagram про невелику неприємність, що сталася з нею в день відкриття шоу-рума одного з модних брендів.

Так, Тодоренко розповіла, що збираючись в поспіху на важливий захід, вона примудрилася поставити пляму на штанях. В результаті на заході їй довелося прикривати її сумкою.

"Хай сьогодні у всіх буде продуктивний день. Не забувайте вивчити нове слово по-англійськи, зателефонувати батькам, продумати план на літо і сходити на шопінг (трошки потішити себе всякою дрібницею). Вчора я була на відкритті нового шоурума і сумкою старанно прикривала пляму на штанях. Обожнюю поспішати на важливий захід і тут же забруднитися якимсь... Ойх... в цьому вся я", - підписала фото Тодоренко.

Регіна Тодоренко прикриває пляму сумкою (фото: instagram.com/reginatodorenko)

При цьому екс-ведуча шоу "Орел и Решка" попросила своїх фанатів оцінити її образ – брючний костюм ніжно-блакитного кольору, біла футболка з написом, сумка в колір костюма на ланцюжку і кросівки.

У цілому, підписники Тодоренко високо оцінили її образ.

"Дуууже крутий образ", - пише ksenia_rukovishnikova.

"Вигляд завжди на висоті - іскрометний і щирий!" – коментує aital.una.

"Look дуже стильний", - зазначає almaconcretica.

Скріншот коментарів instagram.com/reginatodorenko

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна зважилася на зміну свого звичного образу. Так, ведуча не побоялася змінити зачіску і зробила собі ультрамодний сьогодні густий чубок.

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