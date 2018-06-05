Регіна Тодоренко відреагувала на чутки про свою вагітність

Про вагітність зірки вже давно говорять

Українська співачка Регіна Тодоренко вперше відреагувала на чутки про свою вагітність. Зірка опублікувала жартівливий коментар з цього приводу на stories в соціальній мережі Instagram.

Регіна Тодоренко записала відео, на якому намагається надути живіт, але у неї це не виходить.

"Не можу надути (живіт, - прим. ред.). Але в ЗМІ говорять, що я вагітна. Їм видніше", - сказала вона.

Скріншот (instagram.com/reginatodorenko)

Зірка також опублікувала опитування з варіантами, чому у неї роздутий живіт: або вона вагітна, або просто наїлася.

Раніше Регіну Тодоренко висміяли в мережі за фото з російським репером.

"Ось така коллаба з Вітя АК трапилася пару днів назад. Здогадуєтеся, що ми робили спільно? Інтим не пропонувати", - підписала вона фото.

Слід уточнити, що на самому знімку співачка позує в шортах, чоботях і блузці. При цьому поруч біля неї сидить Віктор Гостюхін.

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