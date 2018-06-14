Режисер В'ячеслав Бігун оголосив голодування на підтримку Сенцова

Він не їсть уже третій день

Український режисер В'ячеслав Бігун третій день голодує на підтримку політв'язня Олега Сенцова, який знаходиться в Росії. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За словами режисера, це "акт духовної солідарності".

"Духовної, так як тільки голодуючи, можу повніше (хоча, зрозуміло, що не сповна, тому що ми в різних умовах) відчувати те, що, можливо, відчуває Олег та інші бранці Кремля. Сподіваюся, що енергетика цих вчинків вплине на звільнення Олега Сенцова та інших наших полонених", - зазначив він.

В'ячеслав Бігун створив кілька фільмів, серед яких "Серце мами Гонгадзе" і "Місто ангела". Також він зняв картину "Сильні духом" про українського політв'язня в Росії Юрія Яценко. Її прем'єра відбулася в рамках кінофестивалю "Молодість".

Раніше сестра Сенцова розповіла про рішучу налаштованість режисера.

Сестра Сенцова дізналася останні новини про стан брата від правозахисниці Зої Світловий, яка домовилася на відеодзвінок із Олегом. За її словами, в п'ятницю, 8 червня, Сенцова вивозили в реанімацію. Зараз політв'язень перебуває в санчастині.

"Здаватися він не збирається. Помирати він не збирається. Але і відступати від умов припинення голодування теж не збирається", - додала вона.

Олег Сенцов. Один в полі воїн