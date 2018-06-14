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Режиссер Вячеслав Бигун объявил голодовку в поддержку Сенцова

STYLERЗвёзды        14.06.2018 - 21:37
Фото: Вячеслав Бигун (facebook.com/slavik.bihun)
Фото: Вячеслав Бигун (facebook.com/slavik.bihun)

Он не ест уже третий день

Украинский режиссер Вячеслав Бигун третий день голодает в поддержку политзаключенного Олега Сенцова, который находится в России. Об этом сообщает "Радио Свобода". 

По словам режиссера, это "акт духовной солидарности".

"Духовной, так как только голодая, могу полнее (хотя, понятно, что не сполна, потому что мы в разных условиях) чувствовать то, что, возможно, чувствует Олег и другие пленники Кремля. Надеюсь, что энергетика этих поступков повлияет на освобождение Олега Сенцова и других наших пленников", – отметил он.

Вячеслав Бигун создал несколько фильмов, среди которых "Сердце мамы Гонгадзе" и "Город ангела". Также он снял картину "Сильные духом" об украинском политзаключенном в России Юрии Яценко. Ее премьера состоялась в рамках кинофестиваля "Молодость".

Ранее сестра Сенцова рассказала о решительном настрое режиссера.

Сестра Сенцова узнала последние новости о состоянии брата от правозащитницы Зои Световой, которая договорилась на видеозвонок с Олегом. По ее словам, в пятницу, 8 июня, Сенцова увозили в реанимацию. Сейчас политзаключенный находится в санчасти.

"Сдаваться он не собирается. Умирать он не собирается. Но и отступать от условий прекращения голодовки тоже не собирается", - добавила она.

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Теги: режиссер, голодовка, Олег Сенцов
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