Народила в 43: знаменита голлівудська актриса вперше стала мамою

В сім'ї знаменитості сталося довгоочікуване поповнення
Знаменита американська актриса Єва Лонгорія вперше стала мамою. 43-річна зірка народила сина у вівторок, 19 червня, повідомляє HOLA!
Наголошується, що Єва та її чоловік Хосе Бастон малюкові дали ім'я Сантьяго Енріке.
Ексклюзивно видання опублікувало і перше фото мами з немовлям.
Фото: Єва Лонгорія з сином (us.hola.com)
"Ми так вдячні за це велике благословення!" - прокоментували Єва і Хосе.
Відомо, що пологи пройшли в медичному центрі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі, в якому народжують майже всі голлівудські знаменитості.
Фото: вагітна Єва Лонгорія (instagram.com/evalongoria)
Чоловік Єви Лонгорії - один з найзаможніших людей Мексики, президент найбільшої медіакомпанії Латинської Америки - Grupo Televisa.
Фото: Єва Лонгорія і Хосе Бастон (instagram.com/evalongoria)
Для Хосе це четверта дитина. Від попереднього шлюбу у нього троє дітей - Жозе, Талі і Маріана.
Єва Лонгорія прославилася роллю Габріель в серіалі "Відчайдушні домогосподарки". Також вона відома участю в рекламній кампанії косметичного бренду L’Oréal.
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