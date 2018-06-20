Народила в 43: знаменита голлівудська актриса вперше стала мамою

В сім'ї знаменитості сталося довгоочікуване поповнення

Знаменита американська актриса Єва Лонгорія вперше стала мамою. 43-річна зірка народила сина у вівторок, 19 червня, повідомляє HOLA!

Наголошується, що Єва та її чоловік Хосе Бастон малюкові дали ім'я Сантьяго Енріке.

Ексклюзивно видання опублікувало і перше фото мами з немовлям.

Фото: Єва Лонгорія з сином (us.hola.com)

"Ми так вдячні за це велике благословення!" - прокоментували Єва і Хосе.

Відомо, що пологи пройшли в медичному центрі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі, в якому народжують майже всі голлівудські знаменитості.

Фото: вагітна Єва Лонгорія (instagram.com/evalongoria)

Чоловік Єви Лонгорії - один з найзаможніших людей Мексики, президент найбільшої медіакомпанії Латинської Америки - Grupo Televisa.

Фото: Єва Лонгорія і Хосе Бастон (instagram.com/evalongoria)

Для Хосе це четверта дитина. Від попереднього шлюбу у нього троє дітей - Жозе, Талі і Маріана.

Єва Лонгорія прославилася роллю Габріель в серіалі "Відчайдушні домогосподарки". Також вона відома участю в рекламній кампанії косметичного бренду L’Oréal.

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