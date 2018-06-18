Ведущий Тимур Мирошниченко стал папой: стало известно, как назвали ребенка

У ребенка необычное имя

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко стал отцом. О радостном событии сообщил новоиспеченный папа на своей странице в Instagram.

У ведущего и комментатора Евровидения 18 июня родилась дочь, которую назвали Мия.

Скриншот фото (instagram.com/timur.miroshnychenko)

"Привет, мир! Знакомься, это Мирошниченко Мия Тимуровна! Родилась 18.06.2018 в 02.48. И с каждым днем мы будем знакомиться с тобой ближе!" - так подписал фотографию Тимур Мирошниченко, на которой он держит на руках новорожденную дочку.

Известно, что дочка Мирошниченко родилась в киевском родильном доме "Лелека".

Мама Мии – юрист Инна Рудик. Свадьба Тимура и Инны состоялась 21 января 2018 года в одном из столичных ресторанов. А предложение руки и сердца, ведущий сделал своей возлюбленной в Барселоне, в день ее рождения.

Кстати, ранее мы писали о том, что известный ведущий показал милое фото с беременной женой.

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко, который недавно объявил об ожидании первого ребенка, поделился милым фото с женой Инной.

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