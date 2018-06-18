Ведучий Тимур Мірошниченко став татом: стало відомо, як назвали дитину

У дитини незвичайне ім'я

Відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко став батьком. Про радісну подію повідомив новоспечений тато на своїй сторінці в Instagram.

У ведучого і коментатора Євробачення 18 червня народилася дочка, яку назвали Мія.

Скріншот фото (instagram.com/timur.miroshnychenko)

"Привіт, світ! Знайомся, це Мірошниченко Мія Тимуровна! Народилася 18.06.2018 в 02.48. І з кожним днем ми будемо знайомитися з тобою ближче!" - так підписав фотографію Тимур Мірошниченко, на якій він тримає на руках новонароджену доньку.

Відомо, що донька Мірошниченко народилася в київському пологовому будинку "Лелека".

Мама Мії – юрист Рудик Інна. Весілля Тимура і Інни відбулася 21 січня 2018 року в одному зі столичних ресторанів. А пропозицію руки і серця, ведучий зробив своїй коханій в Барселоні, в день її народження.

До речі, раніше ми писали про те, що відомий ведучий показав миле фото з вагітною дружиною.

Відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко, який нещодавно оголосив про очікуванні першого дитини, поділився милим фото з дружиною Інною.

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