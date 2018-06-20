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Родила в 43: знаменитая голливудская актриса впервые стала мамой

STYLERЗвёзды        20.06.2018 - 11:10
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

В семье знаменитости случилось долгожданное пополнение

Знаменитая американская актриса Ева Лонгория впервые стала мамой. 43-летняя звезда родила сына во вторник, 19 июня, сообщает HOLA!

Отмечается, что Ева и ее муж Хосе Бастон дали малышу имя Сантьяго Энрике.

Эксклюзивно издание опубликовало и первое фото мамы с новорожденным.

Фото: Ева Лонгория с сыном (us.hola.com)

"Мы так благодарны за это чудесное благословение!" - прокомментировали Ева и Хосе.

Известно, что роды прошли в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, в котором рожают почти все голливудские знаменитости.

 

Фото: беременная Ева Лонгория (instagram.com/evalongoria)

Муж Евы Лонгории - один из самых состоятельных людей Мексики, президент крупнейшей медиакомпании Латинской Америки - Grupo Televisa.

Фото: Ева Лонгория и Хосе Бастон (instagram.com/evalongoria)

Для Хосе это четвертый ребенок. От предыдущего брака у него трое детей - Жозе, Тали и Мариана.

Ева Лонгория прославилась по роли Габриэль в сериале "Отчаянные домохозяйки". Также она известна участием в рекламной кампании косметического бренда  L’Oréal. 

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Напомним, известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко стал папой.

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Теги: родила, актриса
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