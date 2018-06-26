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Народила в 43: зірка Голлівуду показала перше фото новонародженого

STYLERЗірки        26.06.2018 - 22:29
Фото: Єва Лонгорія (instagram.com/evalongoria)
Фото: Єва Лонгорія (instagram.com/evalongoria)

Знаменита актриса поділилася першим знімком малюка

Відома американська актриса Єва Лонгорія нещодавно вперше стала мамою. У вівторок, 19 червня, 43-річна зірка народила сина. На своїй сторінці у соцмережі Instagram актриса поділилася першим знімком малюка.

Актриса та її чоловік Хосе Бастон назвали немовля Сантьяго Енріке. На зворушливому знімку актриса показала крихітні ніжки сина.

"Ми з Пепе хочемо подякувати всім медсестрам в Cedars Sinai, які дуже дбали про мою дитину і про мене. Ви – ангели, які діляться знаннями і досвідом з мамами, щоб вони змогли вдома піклуватися про тендітне життя новонародженого", - зазначила Лонгорія.

Фото: Єва Лонгорія (instagram.com/evalongoria)

"Я люблю цю фотографію, тому що вона нагадує мені про те, що Сантьяго виросте, але назавжди залишиться моєю дитиною", – додала вона.

Скріншот поста (instagram.com/evalongoria)

Актриса народила в медичному центрі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі, в якому народжують майже всі голлівудські знаменитості, і навіть українська співачка Світлана Лобода.

Для чоловіка актриси Хосе малюк став четвертою дитиною. Від попереднього шлюбу у нього троє дітей - Жозе, Талі та Маріана.

Нагадаємо, Єва Лонгорія найбільш відома завдяки ролі Габріель Соліс в серіалі "Відчайдушні домогосподарки".

Раніше повідомлялося, що знаменита голлівудська актриса вперше стала мамою.

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Теги: родила, Голлівуд, актриса
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