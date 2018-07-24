Родичка Меган Маркл потрапила у в'язницю

Фото: Меган Маркл (Getty Images)

Її звинувачують у побитті і насильстві

В Орегоні заарештували наречену брата Меган Маркл, герцогині Сассекской. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Американку Дарлін Блаунт затримала поліція в штаті Орегон. 37- річна жінка підозрюється в нападі на зведеного брата Меган Маркл – Томаса Маркла, який нещодавно звернувся до королеви Єлизавети II. Крім того, Дарлін висунуті звинувачення в нападі четвертого ступеня і застосуванні насильства.

Відомо, що у майбутньої родички герцогині Сассекской це не перший раз проблеми з законом.

"Минулого вечора надійшов виклик у зв'язку з домашнім насильством з дому Томаса Маркла і Дарлін Блаунт. Дарлін була заарештована за звинуваченням в нападі", - пише видання.

Жінка звинувачується в усвідомленому або випадковому заподіянні жертві тілесних ушкоджень, в тому числі і з застосуванням зброї. Якщо вина Дарлін буде доведена, їй загрожує рік в'язниці або штраф у розмірі $6250.

На наступний день після арешту за Дарлін Блаунт внесли заставу.

Раніше вона вже мала проблеми з законом. Крім того, є інформація про те, що в будинок Томаса Маркла і Дарлін Блаунт в Грантс-Пасс поліція приїздила близько півроку тому.

В службу 911 зателефонувала сама Дарлін і повідомила, що її майбутній чоловік веде себе дуже дивно і сам себе б'є.

Поліція, яка приїхала за викликом, не повірила тій історії, яку розповіла Блаунт і взяла жінку під варту. Вона провела за ґратами дві доби і її відпустили додому, так як окружний прокурор вирішив не порушувати справу.

До речі, ми нещодавно писали про те, що чоловік Меган Маркл заборонив своїй дружині надягати деякі елементи одягу.

Відео: video.rbc.ua