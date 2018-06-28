Роні Смоляєв представить Україну на конкурсі краси Mister Universe (фото)

Конкурс відбудеться в Домінікані

Український спортсмен і модель Роні Смоляєв змагатиметься за звання найкрасивішого чоловіка планети в конкурсі Mister Universe, який відбудеться в Домінікані. Про це повідомляє idominicana.com.

Фото: Роні Смоляєв (facebook.com/Rony-V-Smolyaev)

"В даний момент я знаходжуся на останньому етапі моєї фізичної підготовки для конкурсу. Зараз у мене план "shredding". Тобто я урізаю споживання калорій і збільшую фізичні навантаження. Займаюся 3 рази в тиждень - кардіо на голодний шлунок, веду розвантажувальні дні", - розповів про підготовку до конкурсу Роні Смоляєв.

У конкурсі візьмуть участь 50 чоловіків з різних країн світу - Центральної і Південної Америки, Європи та Азії. Mister Universe передбачає кілька етапом, а ім'я стане відомо 27 липня.

Фото: Роні Смоляєв (facebook.com/Rony-V-Smolyaev)

"Mister Universe - найважливіше змагання в світі конкурсів краси. Щоб просто прийняти в ньому участь - потрібно докласти максимум зусиль. Я не можу сказати, що той чи інший опонент більш гідний суперник. Думаю, що кожен прийшов сюди з серйозною заявкою на успіх" , - додав Роні Смоляєв.

Фото: Роні Смоляєв (idominicana.com)

До речі, володар титулу "Найкрасивіший чоловік" розповів, як боровся за перемогу.

Найкрасивіший чоловік планети назвав справжню мету участі в конкурсі - бути корисним для країни. З метою у нього отримання професійної нагороди - "Оскара".

Цікаво, що в чоловічих конкурсах краси, як і в жіночих, є вихід в плавках, де чоловіки демонструють свою фігуру.

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