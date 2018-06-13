Російський актор і режисер Станіслав Говорухін знаходиться при смерті – ЗМІ

Інформацію підтвердила його прес-секретар

Відомий російський кінорежисер Станіслав Говорухін знаходиться при смерті. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Телеграм-канал "Говорить Москва" вже повідомив про смерть кінорежисера, але його прес-секретар Марія Шоппо спростувала цю інформацію і повідомила, що 82-річний Говорухін знаходиться у важкому стані.

Раніше повідомлялося, що стан Станіслава Говорухіна різко погіршився під час проведення кінофестивалю "Кінотавр" у Сочі.

Режисер народився 29 березня 1936 року в місті Березники Пермського краю.

За свою кар'єру зняв понад 20 культових художніх фільмів, зокрема "Вертикаль", "Десять негренят", "Ворошиловський стрілок", "Благословіть жінку", "Місце зустрічі змінити не можна". Як актор він знявся в безлічі фільмів, у тому числі у відомій кінострічці "АССА".



З 2013 року Говорухін — співголова Центрального штабу Загальноросійського народного фронту. Він також очолює комітет Держдуми з культури.

Відзначимо, що у 2017 році Міністерство культури України за уявленням Служби безпеки України (СБУ) внесло Станіслава Говорухіна до переліку осіб, якы створюють загрозу національній безпеці.

Нагадаємо, російські режисери влаштували демарш проти Путіна в прямому ефірі.

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