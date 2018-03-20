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Російський співак-прихильник Путіна похвалився теплим прийомом у Києві

STYLERЗірки        20.03.2018 - 18:00
Фото: Володимир Пресняков (instagram.com-presnyakovvladimir)
Фото: Володимир Пресняков (instagram.com-presnyakovvladimir)

"Якщо я заходив у бар, я бачив завжди прикольних людей, веселих"

Російський співак Володимир Пресняков, який підтримує політику Путіна, розповів, як його тепло зустріли в Києві. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Медуза".

Артист розповів, що зараз "реально став патріотом своєї країни".

"Не те що не був, я просто не звертав уваги. Якось дивився через рожеві окуляри на все, ніколи не бачив поганого. Якщо я заходив у бар, я бачив завжди прикольних людей, веселих. А тут я став, як сказати, по-справжньому патріотом...", - сказав Пресняков.

Фото: Володимир Пресняков (instagram.com-presnyakovvladimir)

За словами виконавця, його підігріває, коли люди живуть добром.

"По-справжньому — це означає, приїхати в Київ, і до тебе на вулиці підходять незнайомі люди і кажуть: "Вова, невже ти в Києві, господи, цього не може бути, дай я тебе обійму". І це не один, не два — їх багато, і ти починаєш розуміти, що люди живуть спочатку добром — не війною, не злобою, а добротою. І тебе це підігріває, причому дуже сильно", - зізнався співак.

"Патріотизм — це патріотизм Землі. Коли ти розумієш, що людей, які хочуть сміятися, хочуть любити, хочуть мати дітей, — більше. Ти можеш це зрозуміти", - підсумував артист.

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