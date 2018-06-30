"З болем бачу істину": Козловський вразив віршем про стосунки з колишньою (фото)

Співак зізнався, що вони "опустили один одного на всі чотири сторони"

Відомий український співак Віталій Козловський вразив шанувальників зворушливим віршем, який присвячений стосункам з колишньою нареченою Раміною Есхакзай. Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"Ти пишеш мені : «Сумую», я в цьому сумніваюся. Не злюся і не страждаю, а просто закриваюся. Ловлю себе на думці, як все закономірно. Завжди йде швидко, все те, що надмірно. Є нові етапи в будь-яких відносин, І лише дегенерати не бачать змін. Гратися в розставання або збирати образи, Якісь сценарії зображувати для виду. Так нерозумно і безглуздо, я в це не граю, Але з болем бачу істину і просто відвикаю", - сказав він.

Фото: Козловський з колишньої деувшкой (instagram.com/vkozlovskiy)

Більш того, Козловський уточнив, що познайомився з дівчиною під час зйомок одного зі своїх кліпів.

"Все почалося у нас зі зйомок кліпу #ОтпускаюНа ... Власне, згодом так і сталося, ми один одного відпустили на всі чотири сторони", - підкреслив він.

Фото: скріншот поста (instagram.com/vkozlovskiy)

До речі, український співак Віталій Козловський прийшов на шоу своєї колишньої нареченої Раміни Есхакзай. Під час зйомок колишні кохані з'ясовували стосунки. На зустріч з екс-нареченою Козловський прийшов з квітами

Колишні кохані обговорювали скандальний розрив, розбіжності, і оголені фото один одного, хоча темою зустрічі спочатку був успіх співака.

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