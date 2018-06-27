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"З собою 256 кілограмів багажу": Дмитро Комаров відправився в нову подорож

STYLERЗірки        27.06.2018 - 09:08
Фото: Дмитро Комаров (РБК-Україна)
Фото: Дмитро Комаров (РБК-Україна)

Дмитро Комаров полетів для зйомок в екзотичну країну

Відомий український ведучий, автор програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров заінтригував шанувальників анонсом зйомок нового випуску програми. Про це він написав на своїй сторінці в Іnstagram.

Дмитро опублікував фото, де він разом зі своїм оператором Сашею стоїть в терміналі аеропорту з величезною кількістю багажу.

Фото: instagram.com/komarovmir

Комарів зізнався, що вони відлітають в Бразилію.

"Ну, побажайте нам удачі! Відлітаємо в Бразилію. Попереду більше двох діб перельотів до першої зупинки – Амазонки. З собою 256 кілограмів багажу, не рахуючи ручної поклажі", - підписав він знімок.

Також телеведучий похвалився, що проводити його в аеропорту прийшла величезна кількість шанувальників.

"величезне Спасибі нашим глядачам за неймовірні душевні, чарівні проводи! Близько 500 людей приїхало нас проводити в аеропорту. Ми з оператором Олександром Дмитрієвим щасливі. Як тільки фотограф підготує репортаж, викладу! Потрібно пару-трійку днів", - пообежал Комарів.

Скріншот поста (instagram.com/komarovmir)

Користувачі соцмережі побажали Дмитру удачі в подорожі.

Скріншот комментарів (instagram.com/komarovmir)

Раніше Дмитро Комаров показав своїм фанатам, як відсвяткував власне 35-річчя.

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Теги: Дмитрий Комаров
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