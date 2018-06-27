"С собой 256 килограммов багажа": Дмитрий Комаров отправился в новое путешествие

Дмитрий Комаров улетел для съемок в экзотическую страну

Известный украинский ведущий, автор программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров заинтриговал поклонников анонсом съемок нового выпуска программы. Об этом он написал на своей странице в Іnstagram.

Дмитрий опубликовал фото, где он вместе со своим оператором Сашей стоит в терминале аэропорта с огромным количеством багажа.

Фото: instagram.com/komarovmir

Комаров признался, что они улетают в Бразилию.

"Ну, пожелайте нам удачи! Улетаем в Бразилию. Впереди больше двух суток перелетов до первой остановки – Амазонки. С собой 256 килограммов багажа, не считая ручной клади", - подписал он снимок.

Также телеведущий похвастался, что проводить его в аэропорту пришло огромное количество поклонников.

"Спасибо огромное нашим зрителям за невероятные, душевные, волшебные проводы! Около 500 человек приехало нас проводить в аэропорту. Мы оператором Александром Дмитриевым счастливы. Как только фотограф подготовит репортаж, выложу! Нужно пару-тройку дней", - пообежал Комаров.

Скриншот поста (instagram.com/komarovmir)

Пользователи соцсети пожелали Дмитрию удачи в путешествии.

Скриншот комментариев (instagram.com/komarovmir)

Ранее Дмитрий Комаров показал своим фанатам, как отпраздновал собственное 35-летие.

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