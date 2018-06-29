"Щаслива": Джамала в стильному вбранні поділилася фото з Leopolis Jazz Fest

Зірка приїхала до Львова на музичний фестиваль

Українська співачка Джамала, переможниця Євробачення 2016, приїхала на Leopolis Jazz Fest до Львова і поділилася емоціями з фестивалю. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, де опублікувала фото з заходу.

Фото: Джамала на Jazz Fest (facebook.com/jamalaofficial)

"Неймовірні два дні Leopolis Jazz Fest! Два дня музики, радості, приємних зустрічей і спілкування! І фінал вчорашнього дня - божевільний джем з Robert Glasper, Terrace Martin, Derrick Hodge, Taylor McFerrin, Justin Tyson", - написала співачка.

Фото: Джамала на Jazz Fest (facebook.com/jamalaofficial)

На опублікований знімках Джамала позує в компанії безлічі іноземних музикантів. Співачка вибрала для фестивалю стильний наряд - комбінезон кольору хакі і модний прозорий клатч.

Фото: Джамала на Jazz Fest (facebook.com/jamalaofficial)

"Щаслива, що у нас в країні є фестиваль такого рівня! Так важливо слухати музику, яку слухає весь джазовий світ. Я розумію публіку, яка чекає від артистів програму "the best", але мені все ж імпонує той факт, що музиканти представили свої нові альбоми", - зазначила зірка.

"Як же чудово, що ми можемо слухати і традиційний джаз, і нову музику, насолоджуватися виступами справжніх метрів!" - підсумувала Джамала.

Скріншот поста (facebook.com/jamalaofficial)

До речі, cину Джамали виповнилося три місяці.

Сусана Джамаладінова (справжнє ім'я співачки) народила свого первістка 27 березня 2018 року. Дитину назвали Емір-Рахман Сеїт-Бекір Ог'ли Сулейманов. Вага хлопчика при народженні була 3 260 грам, зріст - 53 см.

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