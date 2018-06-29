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"Счастлива": Джамала в стильном наряде поделилась фото с Leopolis Jazz Fest

STYLERЗвёзды        29.06.2018 - 19:47
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Звезда приехала во Львов на музыкальный фестиваль

Украинская певица Джамала, победительница Евровидения 2016, приехала на Leopolis Jazz Fest во Львов и поделилась эмоциями с фестиваля. Об этом она написала на своей странице в Facebook, где опубликовала фото с мероприятия.

 

Фото: Джамала на Jazz Fest (facebook.com/jamalaofficial)

"Невероятные два дня Leopolis Jazz Fest! Два дня музыки, радости, приятных встреч и общения! И финал вчерашнего дня – сумасшедший джем с Robert Glasper, Terrace Martin, Derrick Hodge, Taylor McFerrin, Justin Tyson", - написала певица.

 

Фото: Джамала на Jazz Fest (facebook.com/jamalaofficial)

На опубликованный снимках Джамала позирует в компании множества иностранных музыкантов. Певица выбрала для фестиваля стильный наряд – комбинезон цвета хаки и модный прозрачный клатч.

 

Фото: Джамала на Jazz Fest (facebook.com/jamalaofficial)

"Счастлива, что у нас в стране есть фестиваль такого уровня! Так важно слушать музыку, которую слушает весь джазовый мир. Я понимаю публику, которая ждет от артистов программу "the best", но мне все же импонирует тот факт, что музыканты представили свои новые альбомы", - отметила звезда.

"Как же чудесно, что мы можем слушать и традиционный джаз, и новую музыку, наслаждаться выступлениями настоящих метров!" – подытожила Джамала.

Скриншот поста (facebook.com/jamalaofficial)

Кстати, cыну Джамалы исполнилось три месяца.

Сусана Джамаладинова (настоящее имя певицы) родила своего первенца 27 марта 2018 года. Ребенка назвали Эмир-Рахман Сеит-Бекир Огълы Сулейманов. Вес мальчика при рождении был 3 260 грамм, рост - 53 см.

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Теги: Джамала
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