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"Зробила це вперше": Тіна Кароль подолала давній страх

STYLERЗірки        23.06.2018 - 12:57
Фото: Тіна Кароль (tinakarol.com)
Фото: Тіна Кароль (tinakarol.com)

Українська виконавиця вирішила розлучитися зі страхом в Англії

Українська співачка, тренер телешоу "Голос країни" Тіна Кароль вирушила у Великобританію, де навчається її дев'ятирічний син Веніамін. Під час візиту в столицю Англії артистка розлучилася з давнім страхом — страхом собак. Про це розповіли шанувальники співачки в соціальній мережі Instagram.

На фотографіях, опублікованих у фан-групі артистки, Тіна Кароль зображена з собакою Еллою. Повідомляється, що вона вперше погладила собаку.

Фото: (instagram.com/tinakarol_fantina)

"Прямо зараз Тіна Кароль знаходиться в Англії! На фото Тіна з собакою Еллою", — повідомляється в підписі до фотографії.

Скріншот поста аккаунта (instagram.com/tinakarol_fantina)

Фото: (instagram.com/tinakarol_fantina)

"Сьогодні Тіна вперше погладила собаку, до цього вона боялася їх", — написано під іншим фотознімком.

Скріншот поста аккаунта (instagram.com/tinakarol_fantina)

До речі,українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників талантом свого дев'ятирічного сина Веніаміна. Відповідне відео опублікували на фан-сторінці співачки в Instagram.

"Тіна Кароль вчить сина Веніаміна грати на фортепіано", - сказано в підпису до ролика.

На відео Веніамін сидить за фортепіано. Чути, як співачка підспівує синові і допомагає йому стежити за нотною партитурою. Шанувальники Тіни Кароль захопилися її вихованням дитини і талантом Веніаміна.

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Теги: Великобритания, собака, Тіна Кароль
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