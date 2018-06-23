"Зробила це вперше": Тіна Кароль подолала давній страх

Українська виконавиця вирішила розлучитися зі страхом в Англії
Українська співачка, тренер телешоу "Голос країни" Тіна Кароль вирушила у Великобританію, де навчається її дев'ятирічний син Веніамін. Під час візиту в столицю Англії артистка розлучилася з давнім страхом — страхом собак. Про це розповіли шанувальники співачки в соціальній мережі Instagram.
На фотографіях, опублікованих у фан-групі артистки, Тіна Кароль зображена з собакою Еллою. Повідомляється, що вона вперше погладила собаку.
Фото: (instagram.com/tinakarol_fantina)
"Прямо зараз Тіна Кароль знаходиться в Англії! На фото Тіна з собакою Еллою", — повідомляється в підписі до фотографії.
Скріншот поста аккаунта (instagram.com/tinakarol_fantina)
Фото: (instagram.com/tinakarol_fantina)
"Сьогодні Тіна вперше погладила собаку, до цього вона боялася їх", — написано під іншим фотознімком.
Скріншот поста аккаунта (instagram.com/tinakarol_fantina)
До речі,українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників талантом свого дев'ятирічного сина Веніаміна. Відповідне відео опублікували на фан-сторінці співачки в Instagram.
"Тіна Кароль вчить сина Веніаміна грати на фортепіано", - сказано в підпису до ролика.
На відео Веніамін сидить за фортепіано. Чути, як співачка підспівує синові і допомагає йому стежити за нотною партитурою. Шанувальники Тіни Кароль захопилися її вихованням дитини і талантом Веніаміна.
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