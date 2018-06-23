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"Сделала это впервые": Тина Кароль преодолела давний страх

STYLERЗвёзды        23.06.2018 - 12:57
Фото: Тина Кароль (tinakarol.com)
Фото: Тина Кароль (tinakarol.com)

Украинская исполнительница решила расстаться со страхом в Англии

Украинская певица, тренер телешоу "Голос страны" Тина Кароль отправилась в Великобританию, где учится ее девятилетний сын Вениамин. Во время визита в столицу Англии артистка рассталась с давним страхом — боязнью собак. Об этом рассказали поклонники певицы в социальной сети Instagram.

На фотографиях, опубликованных в фан-группе артистки, Тина Кароль изображена с собакой Эллой. Сообщается, что она впервые погладила собаку.

Фото: (instagram.com/tinakarol_fantina)

"Прямо сейчас Тина Кароль находится в Англии! На фото Тина с собакой Эллой", — сообщается в подписи к фотографии.

Скриншот поста аккаунта (instagram.com/tinakarol_fantina)

Фото: (instagram.com/tinakarol_fantina)

"Сегодня Тина впервые погладила собаку, до этого она боялась их", — написано под другим фотоснимком.

Скриншот поста аккаунта (instagram.com/tinakarol_fantina)

К слову,украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников талантом своего девятилетнего сына Вениамина. Соответствующее видео опубликовали на фан-странице певицы в Instagram.

"Тина Кароль учит сына Вениамина играть на фортепиано", - сказано в подписи к ролику.

На видео Вениамин сидит за фортепиано. Слышно, как певица подпевает сыну и помогает ему следить за нотной партитурой. Поклонники Тины Кароль восхитились ее воспитанием ребенка и талантом Вениамина.

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Теги: Великобритания, собака, Тина Кароль
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