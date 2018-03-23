"Зроби це": Влад Яма дав еротичний прогноз погоди (відео)

Танцюрист потішив шанувальників
Відомий український танцюрист і ведучий Влад Яма зробив еротичний прогноз погоди в Україні. Про потепління він повідомив в ефірі radioluxfm. Відповідне відео було опубліковане на сторінці зірки у соцмережі Instagram.
"Зроби це еротичним голосом. Будеш Олегом Винником", - сказав радіоведучий Владу.
"Вся правда про погоду", - написав Яма під відео.
Відео: Еротичний прогноз (instagram.com/vladyama_official)
Відео прокоментували користувачі мережі:
"Це істерика".
"Шалунішка".
"А що там було про погоду? Я не запам'ятала".
"Нічого не запам'ятала про погоду".
"Палкий прогноз погоди".
Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)
До речі, екс-ведуча "Орла і Решки" прийшла на ефір в купальнику.
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