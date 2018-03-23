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"Зроби це": Влад Яма дав еротичний прогноз погоди (відео)

STYLERЗірки        23.03.2018 - 16:32
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Танцюрист потішив шанувальників

Відомий український танцюрист і ведучий Влад Яма зробив еротичний прогноз погоди в Україні. Про потепління він повідомив в ефірі radioluxfm. Відповідне відео було опубліковане на сторінці зірки у соцмережі Instagram.

"Зроби це еротичним голосом. Будеш Олегом Винником", - сказав радіоведучий Владу.

"Вся правда про погоду", - написав Яма під відео.

Відео: Еротичний прогноз (instagram.com/vladyama_official)

Відео прокоментували користувачі мережі:

"Це істерика".

"Шалунішка".

"А що там було про погоду? Я не запам'ятала".

"Нічого не запам'ятала про погоду".

"Палкий прогноз погоди".

Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)

До речі, екс-ведуча "Орла і Решки" прийшла на ефір в купальнику.

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Теги: Влад Яма, погода, прогноз погоды
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