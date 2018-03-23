"Сделай это": Влад Яма дал эротический прогноз погоды (видео)

Танцор повеселил поклонников

Известный украинский танцор и ведущий Влад Яма сделал эротический прогноз погоды в Украине. О потеплении он сообщил в эфире radioluxfm. Соответсвующее видео опубликовано на странице звезды в соцсети Instagram.

"Сделай это эротическим голосом. Будешь Олегом Винником", - сказал радиоведущий Владу.

"Вся правда о погоде", - написал Яма под видео.

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official) 22 Бер 2018 р. о 8:58 PDT

Видео: Эротический прогноз (instagram.com/vladyama_official)

Видео прокомментировали пользователи сети:

"Это истерика".

"Шалунишка".

"А что там было про погоду? Я не запомнила".

"Ничего не запомнила про погоду".

"Жаркий прогноз погоды".

Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)

Кстати, экс-ведущая "Орла и Решки" пришла на эфир в купальнике.

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