"Сделай это": Влад Яма дал эротический прогноз погоды (видео)

Танцор повеселил поклонников
Известный украинский танцор и ведущий Влад Яма сделал эротический прогноз погоды в Украине. О потеплении он сообщил в эфире radioluxfm. Соответсвующее видео опубликовано на странице звезды в соцсети Instagram.
"Сделай это эротическим голосом. Будешь Олегом Винником", - сказал радиоведущий Владу.
"Вся правда о погоде", - написал Яма под видео.
Видео: Эротический прогноз (instagram.com/vladyama_official)
Видео прокомментировали пользователи сети:
"Это истерика".
"Шалунишка".
"А что там было про погоду? Я не запомнила".
"Ничего не запомнила про погоду".
"Жаркий прогноз погоды".
Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)
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