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"Се вуйко-термінатор": в мережі радіють приїзду Роберта Патрика в Україну

STYLERЗірки        21.06.2018 - 13:10
Фото: Роберт Патрік (instagram.com/ripfighter)
Фото: Роберт Патрік (instagram.com/ripfighter)

Актор буде зніматися у фільмі про Захара Беркута

У мережі жартують з приводу приїзду на Закарпаття голлівудського актора Роберта Патріка, відомого за роллю "рідкого термінатора" T-1000.

"Роберт Патрік: 1991 рік – рідкометалевий робот T-1000 . 2018 рік – вуйко", - пишуть в мережі.

"Мені потрібна твоя трембіта, бринза і вівці", - жартують користувачі.

"Походу в наступній частині "рідкий термінатор" буде перетворюватися в мольфара, а в ближньому бою буде використовувати вмонтовану флейту", - припустили в мережі.

Актор прибув в Україну для зйомок в історичному фільмі "Захар Беркут" режисера Ахтема Сеітаблаєва, який зняв такі картини як "Кіборги" і "Чужа молитва".

Роберт Патрік зіграє народного героя Захара Беркута з повісті Івана Франка, старійшина громади в карпатській Тухольщиною, який разом з народом, що бореться проти монголо-татарської орди.

Крім Роберта Патріка, у фільмі знімаються Томмі Фланаган ("Гладіатор", "Хоробре серце"), Роккі Майєрс ("Люцифер"), Поппі Дрейтон ("Хроніки Шаннары"), Олівер Тревена та інші

Раніше повідомлялося, що відомий голлівудський актор зіграє головну роль в українському фільмі.

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Теги: кіно, актор, Фильм
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