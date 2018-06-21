"Се вуйко-термінатор": в мережі радіють приїзду Роберта Патрика в Україну

Актор буде зніматися у фільмі про Захара Беркута
У мережі жартують з приводу приїзду на Закарпаття голлівудського актора Роберта Патріка, відомого за роллю "рідкого термінатора" T-1000.
"Роберт Патрік: 1991 рік – рідкометалевий робот T-1000 . 2018 рік – вуйко", - пишуть в мережі.
"Мені потрібна твоя трембіта, бринза і вівці", - жартують користувачі.
"Походу в наступній частині "рідкий термінатор" буде перетворюватися в мольфара, а в ближньому бою буде використовувати вмонтовану флейту", - припустили в мережі.
Актор прибув в Україну для зйомок в історичному фільмі "Захар Беркут" режисера Ахтема Сеітаблаєва, який зняв такі картини як "Кіборги" і "Чужа молитва".
Роберт Патрік зіграє народного героя Захара Беркута з повісті Івана Франка, старійшина громади в карпатській Тухольщиною, який разом з народом, що бореться проти монголо-татарської орди.
Крім Роберта Патріка, у фільмі знімаються Томмі Фланаган ("Гладіатор", "Хоробре серце"), Роккі Майєрс ("Люцифер"), Поппі Дрейтон ("Хроніки Шаннары"), Олівер Тревена та інші
Раніше повідомлялося, що відомий голлівудський актор зіграє головну роль в українському фільмі.
Топ-5 нових українських фільмів