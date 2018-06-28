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"Сімейний вихід у світ": Пугачова здивувала шанувальників стрункістю (відео)

STYLERЗірки        28.06.2018 - 22:36
Фото: Алла Пугачова і Максим Галкін (instagram.com/maxgalkinru)
Фото: Алла Пугачова і Максим Галкін (instagram.com/maxgalkinru)

У мережі оцінили ноги 69-річної співачки

Відома радянська і російська співачка Алла Пугачова зібралася з родиною на свято. 42-річний чоловік артистки – гуморист Максим Галкін опублікував на своїй офіційній сторінці в соцмережі Instagram сімейне відео.

69-річна естрадна виконавиця вразила шанувальників стрункими ногами і стилем.

"До сімейного виходу в світ готові!" – написав Галкін.

На відео Алла Пугачова з чоловіком, старша дочка співачки Крістіна Орбакайте, діти подружжя Єлизавета і Гаррі й онуки Пугачової розповідають, що вони одягли на день народження.

Відео: Пугачова з сім'єю (instagram.com/maxgalkinru)

Ролик прокоментували в мережі:

"Алла Пугачова, Ви чарівна. Обожнюю Вас".

"Алла просто супермодна і стильна!".

"Алла прям красуня, ніяк не хочеться говорити Алла Борисівна... Так круто виглядає".

"Які ніжки у Алли Борисівни! Шикарна жінка. Дуже поважаю".

Скріншот коментарів (instagram.com/maxgalkinru)

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Теги: Алла Пугачова, Максим Галкін
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