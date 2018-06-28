"Семейный выход в свет": Пугачева удивила поклонников стройностью (видео)

В сети оценили ноги 69-летней певицы

Известная советская и российская певица Алла Пугачева собралась с семьей на праздник. 42-летний муж артистки – юморист Максим Галкин опубликовал на своей официальной странице в соцсети Instagram семейное видео.

69-летняя эстрадная исполнительница впечатлила поклонников стройными ногами и стилем.

"К семейному выходу в свет готовы!" – написал Галкин.

На видео Алла Пугачева с мужем, старшая дочь певицы Кристина Орбакайте, дети супругов Елизавета и Гарри и внуки Пугачевой рассказывают, что они надели на день рождения.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 28 Июн 2018 в 2:10 PDT

Видео: Пугачева с семьей (instagram.com/maxgalkinru)

Ролик прокомментировали в сети:

"Алла Пугачева, Вы неотразимы. Обожаю Вас".

"Алла просто супермодная и стильная!".

"Алла прям красотка, никак не хочется говорить Алла Борисовна... Так круто выглядит".

"Какие ножки у Аллы Борисовны! Шикарная женщина. Очень уважаю".

Скриншот комментариев (instagram.com/maxgalkinru)

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