"Семейный выход в свет": Пугачева удивила поклонников стройностью (видео)

В сети оценили ноги 69-летней певицы
Известная советская и российская певица Алла Пугачева собралась с семьей на праздник. 42-летний муж артистки – юморист Максим Галкин опубликовал на своей официальной странице в соцсети Instagram семейное видео.
69-летняя эстрадная исполнительница впечатлила поклонников стройными ногами и стилем.
"К семейному выходу в свет готовы!" – написал Галкин.
На видео Алла Пугачева с мужем, старшая дочь певицы Кристина Орбакайте, дети супругов Елизавета и Гарри и внуки Пугачевой рассказывают, что они надели на день рождения.
Видео: Пугачева с семьей (instagram.com/maxgalkinru)
Ролик прокомментировали в сети:
"Алла Пугачева, Вы неотразимы. Обожаю Вас".
"Алла просто супермодная и стильная!".
"Алла прям красотка, никак не хочется говорить Алла Борисовна... Так круто выглядит".
"Какие ножки у Аллы Борисовны! Шикарная женщина. Очень уважаю".
Скриншот комментариев (instagram.com/maxgalkinru)
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