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"Мої": Притула захопив рідкісним сімейним фото

STYLERЗірки        20.06.2018 - 13:20
Фото: Сергій Притула (instagram.com/siriy_ua)
Фото: Сергій Притула (instagram.com/siriy_ua)

Відомий телеведучий зазвичай не афішує особисте життя

Український телеведучий Сергій Притула опублікував на своїй сторінці в Instagram рідкісні кадри зі своїми рідними. На фото видно його дружину, їхню маленьку дочку Соломію, якій через місяць буде рік, і 10-річного Дмитра, сина Сергія від першого шлюбу. На іншому кадрі Сергій з сином ловлять рибу.

Фото: Сергій Притула та його сім'я (instagram.com/siriy_ua)

Фото: Сергій Притула з сином (instagram.com/siriy_ua)

Телеведучий не дуже любить ділитися подробицями свого особистого життя. Останні фото, які набралои вже майже 80 тис. лайків, він підписав одним теплим словом: "Мої".

Шанувальники ведучого в захваті від знімка і привітали Сергія з днем батька. "Круті, такі милі", - коментують фанати.

Скріншот коментарів до публікації (instagram.com/siriy_ua)

Нагадаємо, відома російська співачка Алла Пугачова вразила всіх новим образом.

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Теги: фото, сім'їя, Сергій Притула
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