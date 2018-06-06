Сергій Шнуров розкрив правду про розлучення з Матильдою

Артист зізнався, що ініціатором розлучення стала його дружина

Лідер групи "Ленінград» Сергій Шнуров зізнався, що послужило причиною його розлучення з дружиною Матильдою. Він зазначив, що за останній рік вони пережили стільки різних моментів, що "можна книгу написати". Про це повідомляє видання Esquire.

Музикант розповів, що за 12 місяців, які пройшли з моменту, коли він сказав "Матильда не зробила мене краще, вона мене просто врятувала", відбулося стільки всього, що "можна книгу написати". За словами Шнурова, Матильда сама стала ініціатором розлучення і це сталося не через його зради. Він зізнався, що відчуває "екзистенціальне почуття провини", але виправити помилки вже неможливо.

На питання про те, чи намагався він налагодити стосунки з дружиною, артист відповів, що "марно клеїти чашку, якщо жінка задумала поцупити весь сервіз". Він також підозрює, що Матильда могла піти до іншого.

Нагадаємо, що раніше Шнуров у віршах розповів про причини розлучення.