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"Сестра-близнюк": у Росії живе двійник Анджеліни Джолі (фото)

STYLERЗірки        13.06.2018 - 17:26
Анджеліна Джолі (фото: instagram.com/angelinajolieofficial)
Анджеліна Джолі (фото: instagram.com/angelinajolieofficial)

Підписники каналу Джолі прийшли у захват від схожості російської моделі з їх улюбленицею

На одній з наймасовіших за кількістю підписників Іnstagram-сторінок голлівудської зірки Анджеліни Джолі був опублікований знімок дівчини, яка дуже схожа на кінодіву.

"Неймовірна Регіна Кова. Ви згодні?" – звучить підпис під фото дівчини-двійника Джолі.

Регіна Кова

Двійник Анджеліни Джолі з Росії (фото: instagram.com/angelinajolieofficial)

З'ясувалося, що на фото – мешканка Росії Регіна Кова. Дівчина займається модельним бізнесом, а також захоплюється музикою (до речі, у дівчини хороші вокальні дані) і пробує свої сили в кінематографі.

В інтерв'ю одному з російських онлайн-журналів, Кова зізналася, що особисто їй ніколи не доводилося зустрічатися з Анджеліною Джолі. Однак на одному із заходів вдалося взяти у своєї улюблениці автограф.

Двійник Анджеліни Джолі

Якось Кові вдалося взяти автограф у Анджеліни Джолі (фото: instagram.com/risha_kova)

Регіна Кова

Фото: instagram.com/risha_kova

Фото: instagram.com/risha_kova

Також, за словами Регіни, коли вона була маленькою, то ні про який зовнішності Анджеліни Джолі мови не йшло. Лише з віком стали виявлятися виразні риси. Більш того, в підлітковому віці Кова хотіла мати великі очі і губи, вузький носик.

Кова Регіна

Регіна Кова модель

Фото: instagram.com/risha_kova

Згодом дівчина зрозуміла, що природа нагородила її дивовижною красою, чому вона сьогодні дуже вдячна.

При цьому Регіна Кова запевняє, що не вдавалася до послуг пластичних хірургів.

Сьогодні Кова живе в Москві. Вона активно займається модельним бізнесом, а також веде свій блог в мережі Іnstagram.

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Теги: Анджеліна Джолі
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