"Сестра-близнец": в России живет двойник Анджелины Джоли (фото)

Подписчики канала Джоли пришли в восторг от схожести российской модели с их любимицей

На одной из самых массовых по количеству подписчиков Іnstagram-страничек голливудской звезды Анджелины Джоли был опубликован снимок девушки, которая очень похожа на кинодиву.

"Невероятная Регина Кова. Вы согласны?" – звучит подпись под фото девушки-двойника Джоли.

Двойник Анджелины Джоли из России (фото: instagram.com/angelinajolieofficial)

Выяснилось, что на фото – жительница России Регина Кова. Девушка занимается модельным бизнесом, а также увлекается музыкой (кстати, у девушки хорошие вокальные данные) и пробует свои силы в кинематографе.

В интервью одному из российских онлайн-журналов, Кова призналась, что лично ей никогда не доводилось встречаться с Анджелиной Джоли. Однако на одном из мероприятий удалось взять у своей любимицы автограф.

Как-то Кове удалось взять автограф у Анджелины Джоли (фото: instagram.com/risha_kova)

Фото: instagram.com/risha_kova

Фото: instagram.com/risha_kova

Также, по словам Регины, когда она была маленькой, то ни о какой внешности Анджелины Джоли речи еще не шло. Лишь с возрастом стали проявляться выразительные черты. Более того, в подростковом возрасте Кова хотела иметь большие глаза и губы, узкий носик.

Фото: instagram.com/risha_kova

Со временем девушка поняла, что природа наградила ее завидной красотой, чему она сегодня очень благодарна.

При этом Регина Кова уверяет, что не прибегала к услугам пластических хирургов.

Сегодня Кова живет в Москве. Она активно занимается модельным бизнесом, а также ведет свой блог в сети Іnstagram.

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