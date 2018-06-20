"Шикарна пара": Даша Астаф'єва поділилася рідкісним фото зі своїм коханим

Даша Астаф'єва та Артем Кім після минулорічного скандалу рідко з'являються на публіці

Українська співачка, екс-солістка популярної групи "Нікіта" Даша Астаф'єва опублікувала на своїй instagram-сторінці неймовірно ніжне фото, на якому співачка позує разом зі своїм коханим.

Зазначимо, що наречений Астаф'євої – бізнесмен Артем Кім – в 2017 році опинився в епіцентрі корупційного скандалу. Кім підозрюється в розкраданні державних коштів на суму близько 27 млн грн. Справа пов'язана з тендером на закупівлю техніки на Південноукраїнську атомну станцію і розслідується воно ще з 2012 року. Тоді Кіма назвали одним із співорганізаторів незаконного тендеру.

Справою Кіма займався Солом'янський районний суд Києва, за рішенням якого нареченому Астаф'євої продовжили домашній арешт до 26 січня 2018 року.

Сьогодні українська виконавиця не любить говорити про цю історію. Та й фотографіями зі своїм нареченим вона тепер ділиться вкрай рідко.

Проте нещодавно побалувала своїх підписників щасливим знімком, опублікувавши його на своїй instagram-сторінці. На фото – щаслива пара. Артем Кім обіймає свою кохану.

"Брехунчики", - грайливо підписала знімок Астаф'єва.

Даша Астаф'єва та Артем Кім (фото: instagram.com/da_astafieva)

Підписники Астаф'євої підтримали свою улюбленицю і її нареченого. Багато підкреслили, що вони дійсно чудова пара і побажали їм щастя.

"Даша, ти аж світишся в його руках... Яка ж ви гарна пара", - пише anna_nails_kholodova.

"Такі класні, щастя вам!" – бажає julie__alexandra.

"Як намальовані. Прикольна фотка", - зазначає bondarchuk.v.

"Так мені подобається дивитися ваші загальні фото", - зізнається tonya_katkova.

"Головне, що ви разом! Щастя вам!" – коментує t_a_n_y_a_ukraina.

"Народжуйте вже маленьку дівчинку", - пише nataliya_vasilivna.

Скріншот коментарів instagram.com/da_astafieva

Також Даша Астаф'єва поділилася ще декількома знімками, зробленими, судячи з усього, на якомусь річковому судні в Києві.

Даша позує в легкій сукні в чорно-білу смужку. Обличчя дівчини приховує сонячний відблиск.

Романтична Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, раніше Астаф'єва повеселила мережу, опублікувавши "вагітне" фото.

Даша Астаф'єва: цікаві факти (відео: STYLER.rbc.ua)