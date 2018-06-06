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Шварценеггер відвідав Ломаченко після операції (відео)

STYLERЗірки        06.06.2018 - 13:30
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Знаменитий актор приїхав до українського боксера

Відомого українського боксера, чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі Василя Ломаченка відвідав знаменитий голлівудський актор, культурист і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер. На своїй сторінці у соцмережі Instagram 30-річний спортсмен опублікував відео із зустрічі з 70-річною зіркою.

Актор привітав українців з перемогою в бою проти Хорхе Лінареса.

"Спасибі, що завітав", - написав Ломаченко.

Відео: Шварценеггер відвідав Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Ролик прокоментували в мережі:

"Ось це гості".

"Дві легенди".

"Круті обидва".

"Круто ... всі герої нашого дитинства прийшли... ще б Чак Норріс".

Скріншот коментарів (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Нагадаємо, 30-річного українського чемпіона нещодавно прооперували після того, як Ломаченко пошкодив праве плече під час поєдинку з Хорхе Лінаресом.

Раніше Ломаченко здивував компанією за сніданком. Боксер зустрівся із зіркою фільмів про Роккі Бальбоа Сільвестром Сталлоне.

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Теги: Арнольд Шварценеггер, Василь Ломаченко
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