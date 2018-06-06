Шварценеггер відвідав Ломаченко після операції (відео)

Знаменитий актор приїхав до українського боксера
Відомого українського боксера, чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі Василя Ломаченка відвідав знаменитий голлівудський актор, культурист і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер. На своїй сторінці у соцмережі Instagram 30-річний спортсмен опублікував відео із зустрічі з 70-річною зіркою.
Актор привітав українців з перемогою в бою проти Хорхе Лінареса.
"Спасибі, що завітав", - написав Ломаченко.
Відео: Шварценеггер відвідав Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)
Ролик прокоментували в мережі:
"Ось це гості".
"Дві легенди".
"Круті обидва".
"Круто ... всі герої нашого дитинства прийшли... ще б Чак Норріс".
Скріншот коментарів (instagram.com/lomachenkovasiliy)
Нагадаємо, 30-річного українського чемпіона нещодавно прооперували після того, як Ломаченко пошкодив праве плече під час поєдинку з Хорхе Лінаресом.
Раніше Ломаченко здивував компанією за сніданком. Боксер зустрівся із зіркою фільмів про Роккі Бальбоа Сільвестром Сталлоне.
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