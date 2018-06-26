Скандал з "передвиборчим роликом": Приходько назвала дату суду

Співачка просить підтримки

Відома українська співачка Анастасія Приходько анонсувала судове засідання у справі про агітаційний ролик, в якому незаконно використовували її ім'я, прізвище та обличчя. Про це співачка пише на своїй сторінці в Facebook.

"Для мене дуже важлива Ваша підтримка! Ми півроку домагалися відповіді від АП, але так її і не отримали! Нашу справу розглядатимут 23.07.2018. у понеділок, в Печерському суді в 12:00!", - написала Анастасія Приходько.

Скріншот поста (facebook.com/Анастасия Приходько)

Нагадаємо, 18 лютого 2018 року, Анастасія Приходько опублікувала офіційне звернення до українців, в якому співачка заявила, що її ім'я, прізвище і обличчя були незаконно використані в "передвиборчому ролику Петра Порошенка".

Приходько розповіла, що її обдурили: організатори стверджували, що ролик задуманий як частина соціального проекту, спрямованого на популяризацію розвитку України. Однак у підсумку виявилося, що сюжет носить скоріше "політичний характер".

За словами Анастасії, готовий відеоролик вона переглянула ще 24 січня. Команда співачки зажадала від творців фінального продукту видалити кадри з участю Приходько. Однак цього не було зроблено.

"Що стосується адміністрації президента, то від них мені також не надходило вибачень. Дуже прикро, що ось таке недбале ставлення і навіть пофигистичне – всім просто все одно. Мені, як людині, це абсолютно не подобається; не подобається, що порушуються закони. Люди повинні відповідати! Ми хотіли вирішити ситуацію по-людськи, щоб перед нами вибачилися - і ми припинили б це все. Але ні! Всім абсолютно все одно. Ну, раз так, тоді я буду відстоювати свої права в суді", - розповіла у коментарі для Styler Анастасія Приходько.

До речі, Приходько розповіла, чим ризикувала на Донбасі.

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