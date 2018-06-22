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"Тогда я была беременна": Приходько рассказала, чем рисковала на Донбассе

STYLERЗвёзды        22.06.2018 - 08:32
Фото: Анастасия Приходько (РБК-Украина)
Фото: Анастасия Приходько (РБК-Украина)

Артистка находилась в зоне боевых действий, когда ждала ребенка

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала, чем ей пришлось рисковать, когда она ездила на Донбасс в зону боевых действий. Эти она поделилась в эфире OBOZ TV.

"Это было на 26-м блокпосту в Лисичанске. Тогда я была беременна. Мы приехали к ребятам петь а капелло, потому что из-за блиндажей поставить там звук было невозможно", — сказала Приходько.

"Я вспоминаю, что один из парней подходит и говорит: "Слышишь, там сепары стреляют. Бери автомат. Покажем, что мы не спим". Вот тогда было не то чтобы страшно, но неприятно. Ты стоишь, открытое поле, а пуля-дура. Всякое может быть", - добавила звезда.

Ранее Приходько рассказала, как Украине победить Россию.

Она подчеркнула, что прежде всего нашей власти нужно заморозить любые отношения с агрессором.

"Соперник у нас кретин, с этим все понятно. Он даже воевать не умеет, он трус. Толстый - еще не значит большой. Россия – она "жирнее", больше, но тупая – с населением козлов, которые идут за своим пастухом, которым нравится быть униженными. У них сейчас флешмоб – встаньте на колени перед Путиным. Это недогосударство, биомасса какая-то", - сказала Приходько.

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Теги: Анастасия Приходько
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