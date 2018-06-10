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Померла відома британська актриса - перша "дівчина Бонда"

STYLERЗірки        10.06.2018 - 11:30
Фото: (pixabay.com/Myriams-Fotos)
Фото: (pixabay.com/Myriams-Fotos)

Першій "дівчині Джеймса Бонда" на момент смерті було понад 90 років

Британська актриса Юніс Гейсон, яка зіграла першу дівчину Джеймса Бонда, Сільвію Тренч у фільмі "Доктор Ноу", померла у віці 90 років. Про це повідомляє Daily Star з посиланням на офіційну сторінку Twitter.

В заяві, опублікованій на сторінці Гейсон в Twitter, йдеться, що британська актриса померла 8 червня у віці 90 років природною смертю.

"З великим сумом повідомляємо, що наша дорога Юніс померла 8 червня. Вона була дивовижною жінкою, яка залишила незабутнє враження на всіх, хто її знав", — написано в заяві.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/EuniceGayson

Фото: (twitter.com/EuniceGayson)

Продюсери франшизи про пригоди Джеймса Бонда Майкл Вілсон і Барбара Брокколі додали: "Нам дуже сумно усвідомлювати, що Юніс Гейсон, наша перша дівчина Бонда, яка грала Сільвію Тренч в "Докторі Ноу", а також у фільмі "З Росії з любов'ю", померла. Ми висловлюємо співчуття її родині та близьким".

Актриса народилася в графстві Суррей у Великобританії в 1928 році. Гейсон знялася у ряді кінокартин, в тому числі у 1958 у фільмі жахів "Помста Франкенштейна", перш ніж з'являтися в "Доктор Ноу" в 1962 році. Її поява в першому фільмі Бонда дала франшизі одну з найбільш знакових ліній.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про смерть відомої російської актриси, заслуженої артистки, яка зіграла в серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів". Жінка померла у віці 58 років. Про раптову смерть повідомили в прес-службі Камерного театру, у якому артистка працювала довгі роки. Причина смерті, а також точна дата не повідомляється.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: Джеймс Бонд, актриса, умерла
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