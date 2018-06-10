Умерла известная британская актриса - первая "девушка Бонда"

Первой "девушке Джеймса Бонда" в момент смерти было более 90 лет

Британская актриса Юнис Гейсон, сыгравшая самую первую девушку Джеймса Бонда, Сильвию Тренч в фильме "Доктор Ноу", умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на официальную страницу в Twitter.

В заявлении, опубликованном на странице Гейсон в Twitter, говорится, что британская актриса умерла 8 июня в возрасте 90 лет естественной смертью.

"С большой грустью сообщаем, что что наша дорогая Юнис скончалась 8 июня. Она была удивительной женщиной, которая оставила неизгладимое впечатление на всех, кто ее знал", — написано в заявлении.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/EuniceGayson

Фото: (twitter.com/EuniceGayson)

Продюсеры франшизы о приключениях Джеймса Бонда Майкл Уилсон и Барбара Брокколи добавили: "Нам очень грустно сознавать, что Юнис Гейсон, наша самая первая девушка Бонда, игравшая Сильвию Тренч в "Докторе Ноу", а также в фильме "Из России с любовью", скончалась. Мы выражаем соболезнования ее семье и близким".

Актриса родилась в графстве Суррей, в Великобритании в 1928 году. Гейсон снялась в ряде кинокартин, в том числе в 1958 в фильме ужасов "Месть Франкенштейна", прежде чем появляться в "Доктор Ноу" в 1962 году. Ее появление в первом фильме Бонда дало франшизе одну из самых знаковых линий.

Напомним, что недавно стало известно о смерти известной российской актрисы, заслуженной артистки, сыгравшей в сериале "Улицы разбитых фонарей". Женщина умерла в возрасте 58-лет. О скоропостижной смерти сообщили в пресс-службе Камерного театра, в котором артистка работала долгие годы. Причина смерти, а также точная дата не сообщается.

Видео: video.rbc.ua