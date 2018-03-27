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Померла одна з найвідоміших французьких актрис

STYLERЗірки        27.03.2018 - 16:18
Фото: pixabay.com/analogicus
Фото: pixabay.com/analogicus

Зірка була музою режисера Клода Шаброля

У Франції померла знаменита французька актриса Колетт Дашевіль, більш відома під ім'ям Стефан Одран. Про це повідомляє AFP.

Зірці було 85 років, коли вона померла через наслідки хвороби.

Стефан Одран розпочала свою кар'єру в 1950-х роках. Спочатку вона виступала в паризьких театрах, а після початку зніматися в кіно.

Широку популярність актриса придбала завдяки співпраці з режисером Клодом Шабролем. Їхнім першим спільним фільмом стала картина "Кузени" 1959 року. Пізніше у пари зав'язався роман, і вони одружилися.

Фото: Стефан Одран (twitter.com-UpdatesMalaysia)

Пік кар'єри Стефан Одран припав на 1970-ті роки, коли вона знялася в таких фільмах свого чоловіка, як "М'ясник" і "Криваве весілля". Актриса також зіграла в картині іспанського режисера-сюрреаліста Луїса Бунюеля "Скромна чарівність буржуазії".

У 1974 році Одран втілила роль Ілони Морган у фільмі "Десять негренят".

Нагадаємо, що помер відомий автор детективів.

Крім дитячих книг він публікував твори в жанрі історичного пригодницького роману. Найбільш відомим став цикл про детективі "Бернхард Гюнтер", який працював в Чехословаччині в період нацистської окупації.
 

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Теги: смерть
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