Скончался известный автор детективов

Ему было 62 года

В Великобритании умер писатель Филип Керр, автор детективов. Он скончался на 63-м году жизни. Трагическую новость сообщила супруга Джейн Тинн на своей странице в Twitter.

"Покойся с миром, любимый Филип Керр, создатель чудесного Берни Гюнтера, гениальный писатель и любимый отец и муж", – написала супруга писателя.

Скриншот поста (twitter.com/janethynne)

Под псевдонимом Ф. Б. Керр он создал серию детских книг – "Дети лампы".

Литературную карьеру писатель начал в 1989 году с романа "Мартовские фиалки".

Кроме детских книг он публиковал произведения в жанре исторического приключенческого романа. Наиболее известным стал цикл о детективе "Бернхарде Гюнтере", который работал в Чехословакии в период нацистской оккупации.

Фото: Филип Керр (philipkerr.org)

За свою карьеру Филип Керр написал более 20 произведений, из которых 11 – романы.

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Народная певица и заслуженная артистка Украины Вера Баганич (по мужу Гамага) родилась 5 апреля 1937 года в пгт Воловец в многодетной семье.

Музыкальные способности певица унаследовала от родителей. В 16 лет она победила на Закарпатском областном конкурсе народной самодеятельности, а в 23 года - получила диплом I степени на Республиканском конкурсе самодеятельного искусства Украины.

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