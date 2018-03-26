Скончался известный автор детективов

Ему было 62 года
В Великобритании умер писатель Филип Керр, автор детективов. Он скончался на 63-м году жизни. Трагическую новость сообщила супруга Джейн Тинн на своей странице в Twitter.
"Покойся с миром, любимый Филип Керр, создатель чудесного Берни Гюнтера, гениальный писатель и любимый отец и муж", – написала супруга писателя.
Скриншот поста (twitter.com/janethynne)
Под псевдонимом Ф. Б. Керр он создал серию детских книг – "Дети лампы".
Литературную карьеру писатель начал в 1989 году с романа "Мартовские фиалки".
Кроме детских книг он публиковал произведения в жанре исторического приключенческого романа. Наиболее известным стал цикл о детективе "Бернхарде Гюнтере", который работал в Чехословакии в период нацистской оккупации.
Фото: Филип Керр (philipkerr.org)
За свою карьеру Филип Керр написал более 20 произведений, из которых 11 – романы.
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