Помер відомий автор детективів

Йому було 62 роки

У Великобританії помер письменник Філіп Керр, автор детективів. Він помер на 63-му році життя. Трагічну новину повідомила дружина Джейн Тінн на своїй сторінці в Twitter.

"Спочивай з миром, улюблений Філіп Керр, творець чудесного Берні Гюнтера, геніальний письменник і улюблений батько і чоловік", – написала дружина письменника.

Скріншот поста (twitter.com/janethynne)

Під псевдонімом Ф. Б. Керр він створив серію дитячих книг – "Діти лампи".

Літературну кар'єру письменник розпочав у 1989 році з роману "Березневі фіалки".

Крім дитячих книг він публікував твори в жанрі історичного пригодницького роману. Найбільш відомим став цикл про детективі "Бернхарде Гюнтері", який працював у Чехословаччині в період нацистської окупації.

Фото: Філіп Керр (philipkerr.org)

За свою кар'єру Філіп Керр написав понад 20 творів, з яких 11 – романи.

Нагадаємо, що пішла з життя українська співачка, возродившая баладу "Пливе кача по Тисині".

Народна співачка, заслужена артистка України Віра Баганич (по чоловікові Гамага) народилася 5 квітня 1937 року в смт Воловець у багатодітній сім'ї.

Музичні здібності співачка успадкувала від батьків. У 16 років вона перемогла на Закарпатському обласному конкурсі народної самодіяльності, а в 23 роки - отримала диплом I ступеня на Республіканському конкурсі самодіяльного мистецтва України.

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