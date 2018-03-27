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Скончалась одна из самых известных французских актрис

STYLERЗвёзды        27.03.2018 - 16:18
Фото: pixabay.com/analogicus
Фото: pixabay.com/analogicus

Звезда была музой режиссера Клода Шаброля

Во Франции скончалась знаменитая французская актриса Колетт Дашевиль, более известная под именем Стефан Одран. Об этом сообщает AFP.

Звезде было 85 лет, когда она умерла из-за последствий болезни.

Стефан Одран начала свою карьеру в 1950-х годах. Сначала она выступала в парижских театрах, а после начала сниматься в кино.

Широкую известность актриса приобрела благодаря сотрудничеству с режиссером Клодом Шабролем. Их первым совместным фильмом стала картина "Кузены" 1959 года. Позже у пары завязался роман, и они поженились.

Фото: Стефан Одран (twitter.com-UpdatesMalaysia)

Пик карьеры Стефан Одран пришелся на 1970-е годы, когда она снялась в таких фильмах своего мужа, как "Мясник" и "Кровавая свадьба". Актриса также сыграла в картине испанского режиссера-сюрреалиста Луиса Бунюэля "Скромное очарование буржуазии".

В 1974 году Одран воплотила роль Илоны Морган в фильме "Десять негритят".

Напомним, что скончался известный автор детективов.

Кроме детских книг он публиковал произведения в жанре исторического приключенческого романа. Наиболее известным стал цикл о детективе "Бернхарде Гюнтере", который работал в Чехословакии в период нацистской оккупации.

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Теги: смерть
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