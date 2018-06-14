Солодкі 28: де Регіна Тодоренко відсвяткувала день народження (фото)

підписники телеведучої роблять їй вельми оригінальні побажання
Українська телеведуча Регіна Тодоренко зустріла своє 28-річчя сьогодні, 14 червня. З такого приводу Тодоренко вирушила в Лондон, про що, до речі, телеведуча говорила раніше.
"Вирішила полетіти у відпустку. Вибрала Лондон для нової подорожі, так як завжди була там проїздом і толком нічого не бачила", - повідомила за кілька днів до свята Тодоренко.
Однак екс-ведуча "Орла и Решки" зізналася, що столиця Британії зустріла її дощовою погодою. Хоча Регіна намагається в цьому шукати позитивні знаки.
"Величезне спасибі вам за привітання! Я в Лондоні, погода - як зазвичай. До речі, на кожен мій ДН ЙДЕ ДОЩ! Напевно, це хороший знак", - підписала один зі своїх постів в мережі instagram Тодоренко.
Регіна Тодоренка відзначила свій 28-й день народження в Лондоні (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Також Тодоренко поділилася зі своїми фанами ще одним фото, де вона куштує класичний британський сніданок. Досить ситний, до речі.
"Щастя є) #Sweet28 #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница", - підписала знімок Тодоренко, супроводивши його різними хештегом.
Регіна Тодоренко в Лондоні (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Підписники телеведучої всі, як один, поспішають привітати її зі щасливим днем народження.
"Ви супер! Привіт з Одеси! Вітаю з Днюхою!" – пише alenaplaksienk.
"З днем народження! Всіх гараздів в особистому житті, у творчій сфері і у всіх починаннях! Ви дуже позитивна дівчина! Приємного часу в Лондоні!" – бажає 23elena7715.
"З днем варення, мегапозитивна людина! Досягнення всіх поставлених цілей і завжди висипатися", - оригінально вітає a_zareta_a.
"З днем народження, Регіна! Залишайся завжди такою ж яскравою і класною і бажаю, щоб ніщо не разлучало тебе з їжею, як на цьому фото", - пише innatshnkv.
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Нагадаємо, раніше в честь дня народження відомої мандрівниці STYLER згадував найцікавіші і життєстверджуючі цитати Регіни Тодоренко, які вона говорила під час свого останнього інтерв'ю в якості ведучої шоу "Орел и Решка" спеціально для нашого видання.
Крім того, в материалі ви знайдете біографію Регіни Тодоренко.
Регіна Тодоренко: цікаві факти про мандрівниці (відео: STYLER)