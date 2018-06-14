Солодкі 28: де Регіна Тодоренко відсвяткувала день народження (фото)

підписники телеведучої роблять їй вельми оригінальні побажання

Українська телеведуча Регіна Тодоренко зустріла своє 28-річчя сьогодні, 14 червня. З такого приводу Тодоренко вирушила в Лондон, про що, до речі, телеведуча говорила раніше.

"Вирішила полетіти у відпустку. Вибрала Лондон для нової подорожі, так як завжди була там проїздом і толком нічого не бачила", - повідомила за кілька днів до свята Тодоренко.

Однак екс-ведуча "Орла и Решки" зізналася, що столиця Британії зустріла її дощовою погодою. Хоча Регіна намагається в цьому шукати позитивні знаки.

"Величезне спасибі вам за привітання! Я в Лондоні, погода - як зазвичай. До речі, на кожен мій ДН ЙДЕ ДОЩ! Напевно, це хороший знак", - підписала один зі своїх постів в мережі instagram Тодоренко.

Регіна Тодоренка відзначила свій 28-й день народження в Лондоні (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Також Тодоренко поділилася зі своїми фанами ще одним фото, де вона куштує класичний британський сніданок. Досить ситний, до речі.

"Щастя є) #Sweet28 #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница", - підписала знімок Тодоренко, супроводивши його різними хештегом.

Регіна Тодоренко в Лондоні (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Підписники телеведучої всі, як один, поспішають привітати її зі щасливим днем народження.

"Ви супер! Привіт з Одеси! Вітаю з Днюхою!" – пише alenaplaksienk.

"З днем народження! Всіх гараздів в особистому житті, у творчій сфері і у всіх починаннях! Ви дуже позитивна дівчина! Приємного часу в Лондоні!" – бажає 23elena7715.

"З днем варення, мегапозитивна людина! Досягнення всіх поставлених цілей і завжди висипатися", - оригінально вітає a_zareta_a.

"З днем народження, Регіна! Залишайся завжди такою ж яскравою і класною і бажаю, щоб ніщо не разлучало тебе з їжею, як на цьому фото", - пише innatshnkv.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше в честь дня народження відомої мандрівниці STYLER згадував найцікавіші і життєстверджуючі цитати Регіни Тодоренко, які вона говорила під час свого останнього інтерв'ю в якості ведучої шоу "Орел и Решка" спеціально для нашого видання.

Крім того, в материалі ви знайдете біографію Регіни Тодоренко.

Регіна Тодоренко: цікаві факти про мандрівниці (відео: STYLER)