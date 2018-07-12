"Слава Україні!" Відомий бразильський футболіст підтримав Віду і Вукоєвича

Домагой Віда і Огнєн Вукоєвич (Колаж РБК-Україна)

Екс-футболіст "Дніпра" записав відео в підтримку своїх колишніх суперників

Бразильський футболіст, нападник клубу "Шицзячжуан Евер Брайт", а раніше гравець українського "Дніпра" Матеус (справжнє ім'я Матеус Лейте Насіменто) записав відео в підтримку футбольної збірної Хорватії. Крім того, Матеус вимовив фразу "Слава Україні!"

"Давай, давай, Хорватія! Слава Україні! Добре, удачі!" - каже 35-річний бразилець.

Таким чином екс-хавбек "Дніпра" підтримав своїх колишніх суперником по чемпіонату України Домагоя Віду і Огнена Вукоєвича, яким днями Міжнародна федераціями футболу винесла попередження за те, що вони подякували українським вболівальникам за підтримку словами "Слава Україні".

Екс-півзахисник "Дніпра" Матеус каже "Слава Україні"

Матеус (фото: instagram.com/matheus_juli)

Матеус (фото: instagram.com/matheus_juli)

Пізніше, до речі, українські дипломати пояснили суть виразу "Слава Україні!" британським засобам масової інформації і всій світовій громадськості.

Нагадаємо, що у відповідь на санкції FIFA щодо Віди і Вукоєвича українці запустили оригінальний флешмоб. Суть його полягає в тому, що користувачі мережі ставлять сторінці найнижчу оцінку - одну зірку, а в коментарях пишуть "Слава Україні!" на різних мовах. В результаті офіційна Facebook-сторінка FIFA стрімко впала в рейтингу.

Відео: РБК-Україна