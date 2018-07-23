"Слов'янський базар": українська співачка зайняла друге місце

Фото: facebook com/festivalvitebsk

Співачка зізналася, що їхала за Гран-прі

Українська співачка з Хмельницького Міла Нітіч посіла друге місце на міжнародному музичному фестивалі "Слов'янський базар" у Вітебську, Білорусь. Про це співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Міла Нітіч зізналася, що виступ на сцені "Слов'янського базару" став для неї тріумфом.

"Слов'янський Базар": Друге місце! Але чи можна порівняти це з тим, яке місце ти займеш в серцях і пам'яті глядача?! Ну якщо завтра про тебе ніхто не згадає, ну навіщо тоді все це потрібно?! Більшої нагороди, ніж реакція залу і журі для мене не було і бути не може! Тому що саме тут на сцені це і був момент істини! І без зайвої скромності-це був момент мого чистого Тріумфу! За цим і їхала! Дякую кожному з вас за те, що я пережила!", - написала Нітіч

Публікація від Талановита Співачка З України (@mila.nytych) 22 Лип 2018 в 1:22 PDT

Вона зазначила, що їхала за Гран-прі, але замість цього отримала набагато більше.

"Я їхала за Гран-прі! Але отримала набагато більше!!! І відчуття того, що ти жива неможливо замінити ніяким місцем, тому що все інше це вже формальність", - написала співачка.

Скріншот фото (instagram.com/mila.nytych)

Виступ Міли Нітіч на "Слов'янському базарі" (YouTube/Святослав Філатов)

Переможцем конкурсу став румунський співак Марчел Рошка. Співак з Казахстану Амре набрав таку ж кількість балів, як і Рошка, але журі присудили Гран-прі співакові з Румунії, а перше місце дісталося представнику з Казахстану. Міла Нітіч отримала друге місце.

У минулому році представник від України Влад Ситник зайняв перше місце на "Слов'янському базарі". Фестиваль у Вітебську проводиться з 1992 року.

До речі, учасниця Євробачення 2018 вийшла заміж за відомого футболіста.

Відео: video.rbc.ua